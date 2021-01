Basic virtual machines with a mix of memory and compute resources. Best for small projects that can handle variable levels of CPU performance, like blogs, web apps and dev/test environments.

$ 5 /mo $0.007 /hour 1 GB / 1 CPU 25 GB SSD Disk 1000 GB transfer

$ 10 /mo $0.015 /hour 2 GB / 1 CPU 50 GB SSD Disk 2 TB transfer

$ 15 /mo $0.022 /hour 2 GB / 2 CPUs 60 GB SSD Disk 3 TB transfer

$ 20 /mo $0.030 /hour 4 GB / 2 CPUs 80 GB SSD Disk 4 TB transfer

$ 40 /mo $0.060 /hour 8 GB / 4 CPUs 160 GB SSD Disk 5 TB transfer

$ 80 /mo $0.119 /hour 16 GB / 8 CPUs 320 GB SSD Disk 6 TB transfer