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Responsible vulnerability disclosure

If you have discovered a vulnerability, please report it! We partner with HackerOne to run a public vulnerability disclosure program. We will not take legal action against nor ask law enforcement to investigate researchers who reach out and work with us in good faith, including:

  • Sharing the full details of the issue with us
  • Making a good faith effort to avoid violating our customers' (or our) privacy, destroying data, and interrupting or degrading our services

If you have any issues please contact us at security@digitalocean.com.

Encrypting your message

If you are sending sensitive information you can encrypt your communications to DigitalOcean, or verify signed messages you receive from DigitalOcean using the PGP key below:

  • Key ID: A221304D
  • Key type: RSA
  • Key size: 4096
  • User ID: security@digitalocean.com
  • Fingerprint: 3770 0FE5 D2DC CB4E 24FD 8FBD F96D BC47 A221 304D

PGP key:

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Questions

If you have any other security-related questions we would love to hear from you. Our preferred method is for you to open a support ticket by contacting our Customer Support team here. Our Customer Support team will get in touch with the Security team to properly handle the request.

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