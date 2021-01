Responsible vulnerability disclosure

If you have discovered a vulnerability, please report it! We partner with HackerOne to run a public vulnerability disclosure program. We will not take legal action against nor ask law enforcement to investigate researchers who reach out and work with us in good faith, including:

Sharing the full details of the issue with us

Making a good faith effort to avoid violating our customers' (or our) privacy, destroying data, and interrupting or degrading our services

If you have any issues please contact us at security@digitalocean.com.

Encrypting your message

If you are sending sensitive information you can encrypt your communications to DigitalOcean, or verify signed messages you receive from DigitalOcean using the PGP key below:

Key ID: A221304D

Key type: RSA

Key size: 4096

User ID: security@digitalocean.com

Fingerprint: 3770 0FE5 D2DC CB4E 24FD 8FBD F96D BC47 A221 304D

PGP key:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBFQjLKMBEAConpZArCoqYQF9ClQcm168QPN4m2tmXGEiknDeNYlmGYvKP3WJ

/omPy6fqmc1Ppwq6OUBzwQFTIjrMfnpTqsFXAJKC3aBBKccCyKC4zW1dRou74Cmr

FbCljz2lFECGYezG7QdYA3ivx61aPfUmH/KM4nk44VDtkudRRPP6IdqMCeiMKKJ+

bcVZJxT9NfnksoD0m76J8FjHzV2Tf0BNLuM7W7Kf+ucP9yUwjHlFmdJf6JcNOm0v

rR/NzHwq8SN1m5tXblKILufogW8N/PQA/8DaO/FlNG9AgmW5yOIujndQeV9+q0Ve

27TKI23jelekta8gxJH1gdw8+A54D9tbVTlwsX4QexAbAP6ruBZVvlT/3dW0IwrH

ECZ/r3fmbtqKCxjToAN/0VnhTZUxyScrRhXl5/lpez4jadn7ShJv2Xsr5fuU9SCz

NMOFhSFcibLdhg2h2cqGK6CD27KSV4gGTABWQX3EfHPj4S0mIdRAnxI+OMHvXUQF

2ifyHs7pvU47wzIYuTB6dQBkI68qRseaew+hX6/OXfbhTBj3SHFD3kR253bz/Git

IsD6r3ywEn0uNfNK0a3oKDA31/id+c0vk9uRESnbkC2P9MWGNXLXEVlR3l47Tc8F

Xg73qtfWWsjuh+USmukbmC6woyF18ecW+0zUZchJs/0izD5I/vwIbcZ4jwARAQAB

tEVEaWdpdGFsT2NlYW4gU2VjdXJpdHkgKElzc3VlZCAyMDE0LTA5LTI0KSA8c2Vj

dXJpdHlAZGlnaXRhbG9jZWFuLmNvbT6JAjcEEwEKACEFAlQjLKMCGwMFCwkIBwMF

FQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AACgkQ+W28R6IhME1q0A/+OlCeZ8HnfVuMgpweAYyu

GcA53zPBJTP1OPhjrm4viuq9jy41XfFKbroUvZCeEkIN/gYJHcE1b5xnf4VF8h5N

Y5V9iYja+XmRMovGB4hmd+FL2XgxyL1uCLAFMD/FugyETkg10BRe8wMkXooljdHS

eatxQIxgSfradm7n3KV4BzzpDLegWHTWFYeuH6YZHXOMDF2F56FY5KvPPGh0A9yV

SS4OvV/lbnbWJE5Uvbuj58e6E/+KKHJSYZpBe2BzS94TD8jzqiThq8RaRn2UFmm0

A6lAhqmKa2NOQ2p6Q02zzWWXHV9cbanYV9tO0VZWVCNF+3K3Ms8HtFSJM2V15vvW

08uH0YTtibQzznK5TmC+hduyNejEw/eW/2FuDeYnp7GnhUhuf8TleMyEkFIMDxjB

drHbNTYgoMgJwm55bnoe496phE79wOZ091XuudOoUzOlXXzNUCQkHCRuDsWq1IiR

fHiUcmF8uNchEo4w97hKuv0ibZM9CBevpBfW7Fg3A58ilRhwkXQCVZmrREh3zqkl

VJacSXbIePhYf4kXHe3iOe/XkKrErPmcL0wC27zBM4TfHIpQcdCS0XiXAUEz6+Ar

oE7+I7ZZredzNeGbmBUWanaoeJzYFxHM/an8rrxpgBIItWwUT8bxmCkFyxn0GfGN

DrfA1ZEZAu5QkYer647pZni5Ag0EVCMsowEQAMB2PEEPcsR44HtqT0/5cd3v4H4H

JCT5So4/kYcx7rntZWCnUnU3/DHhJRuvyZ3IZZfDrdENE6bHrkD4Awua3wboxlRb

Tgxf28qPrw2GaOO2adJbf5iB3LOqyxTXKYkt4N1Zjc0+7ZDOahlkszFwQAJftp8A

/MK/SEW79ePshGjRbLpGNuIW02ZMh7sjzrRnyvr7ouZJb3WmnYJ9pQa4/3sG/Oy9

+26SyAF508vNdZBeCr4IEC/Oz0bK68lkJZM0ywpHTmvU/4OczggQNtIdnUJja9hM

g88HtvdkjzBHGo9cvnS7Vpsnj8bQ3y7/onT/LbHl5KgB/IxuLaCFJEGdfsJl3u+T

JUbAyWl+FlUHB7BGcEl6cXWw7VD7wlCry2MSB3r2kwNKMg3HghsTlgOWd+oWAHS7

vFdG3wEil22GKZ7cz4WAnysYMMM0toTqayDyHZLxstwtOP0wbka2t7Nh3DbEEVTe

qq9Onfj1KPzqni7gLMLHRKX3JRSTigVA9Tu5cQsi/vUPU08a7knL3i9b2z4tcKlO

8c8aq0Jj8EG3Z1OKBvzHjcHG0qDna5uL5js3R7Oax8Cz1JVBTapKoy9r4eYt15/p

TjpK0m9Mr5xfUGMerMmDauhefizGcGyaBvzfaJcorQ82mOICyrOXb/IZ+2izw7YT

OJfwZyalv0GdnUqvABEBAAGJAh8EGAEKAAkFAlQjLKMCGwwACgkQ+W28R6IhME2H

aA//XTbBIED42GNzBGbhafNGNDXZJqeR5IoYI3sy2O3Ujj4cDMC4Y2GgV7JctImq

jpR2brTqb2nSkPnjlbjRCu1SHUGbKZPrR5b623affPZXooKuANSs1HS2ruU5jCz2

WtIotAHbxue/65QeIdiVHqRUHr1rRyo+BCVIE6maEWADDoaq//r2yT6Ne/c5ezmO

tYrAFiRcJcRWThvGsiKjRoYme5kMd/BhokoyqZm225GWGK42W2M65704K5blhGOO

BkUCZIjR86frypXulQHZmiZrDzJBScoHRvA8bzihjKGByAYSpxirragtXje84t/X

bMBQdleR0z+kn4QJ0je+yy+PzXS8ClboP8Pf1MqLXLYpuLes2XOnuGwNbMT+h421

Dmkj184gWTil+U4REeCcTSL8v21j3UVBBrS1VjiJrdXBbuH0WFAgTSvNhdUvl0GA

F5JmJ25MZI4YMLrCLGS0v5em933hIaak+77TzrYiqZynYrs5Ixn6wbzbuvLkHeqW

NDBznhaRR4xmvlxC5YKEluO+mOt6/Vez+L6Hn5LRcqqcinRViBrJaqIXPBU/eBu8

cnMKViHExPZa11uJAseoiIRKCDuqwlik9j55+VhXnU9G3pIvYAMP0tZxGW33Fs2M

/6HJboUxz8wZBOiYZ0zRZjGOFfshhb9Ur+0JF2oh0ZRkatE=

=9DQt

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----



Questions

If you have any other security-related questions we would love to hear from you. Our preferred method is for you to open a support ticket by contacting our Customer Support team here. Our Customer Support team will get in touch with the Security team to properly handle the request.